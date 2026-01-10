MENÜ
  • Winterwetter lockt Tausende Skifahrer auf den Fichtelberg und Keilberg – Andrang auch in der Skiarena Eibenstock

Seit Freitag haben auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Ungewohntes Bild: An den Einstiegen bildeten sich am Samstag keine Schlangen.
Seit Freitag haben auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Ungewohntes Bild: An den Einstiegen bildeten sich am Samstag keine Schlangen. Bild: Patrick Herrl
Seit Freitag haben auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Ungewohntes Bild: An den Einstiegen bildeten sich am Samstag keine Schlangen.
Seit Freitag haben auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Ungewohntes Bild: An den Einstiegen bildeten sich am Samstag keine Schlangen. Bild: Patrick Herrl
Annaberg
Winterwetter lockt Tausende Skifahrer auf den Fichtelberg und Keilberg – Andrang auch in der Skiarena Eibenstock
Von Patrick Herrl und Ralf Wendland
In den größten Skigebieten im Erzgebirge herrschen ideale Wintersportbedingungen. Zwischen Schlange stehen und purem Skivergnügen: die Eindrücke vom Wochenende.

Schon vor dem Wochenende hat Constantin Gläß die frohe Botschaft verkündet: Am Freitag sind beide Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal in Betrieb gegangen. Die Pisten konnten nur mit Naturschnee präpariert werden. „Das hat es schon lange nicht gegeben“, sagte der Chef der Liftgesellschaft. Erstmals in dieser Wintersaison kann damit...
