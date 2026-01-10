MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Seit Freitag haben auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Ungewohntes Bild: An den Einstiegen bildeten sich am Samstag keine Schlangen.
Seit Freitag haben auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Ungewohntes Bild: An den Einstiegen bildeten sich am Samstag keine Schlangen. Bild: Patrick Herrl
Seit Freitag haben auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Ungewohntes Bild: An den Einstiegen bildeten sich am Samstag keine Schlangen.
Seit Freitag haben auch die beiden Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal geöffnet. Ungewohntes Bild: An den Einstiegen bildeten sich am Samstag keine Schlangen. Bild: Patrick Herrl
 7 Bilder
Annaberg
Winterwetter lockt Tausende Skifahrer auf den Fichtelberg und Keilberg
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In den beiden größten Skigebieten im Erzgebirge herrschen ideale Wintersportbedingungen. Zwischen Schlange stehen und purem Skivergnügen: die Eindrücke vom Samstag.

Schon vor dem Wochenende hat Constantin Gläß die frohe Botschaft verkündet: Am Freitag sind beide Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal in Betrieb gegangen. Die Pisten konnten nur mit Naturschnee präpariert werden. „Das hat es schon lange nicht gegeben“, sagte der Chef der Liftgesellschaft. Erstmals in dieser Wintersaison kann damit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
3 min.
Vermisstensuche am Fichtelberg: So gefordert sind die Oberwiesenthaler Bergretter
Der Montag ist für die Oberwiesenthaler Bergwacht der Tag mit den meisten Einsätzen gewesen.
Seit anderthalb Wochen läuft der Skibetrieb in Sachsens höchstgelegenem Skigebiet. Dass es Ehrenamtliche sind, die Schürfwunden und Frakturen erstversorgen, wissen wohl die Wenigsten. Und dann gibt es noch besondere Fälle.
Katrin Kablau
18:34 Uhr
3 min.
US-Minister kritisiert Deutschland wegen Corona-Verfahren
US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. kritisiert die deutsche Regierung wegen Strafverfahren im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. (Archivbild)
US-Gesundheitsminister Kennedy Jr. gilt als besonders umstrittene Personalie der Trump-Regierung. Nun sorgt er mit einem Post für Aufsehen, in dem er die deutsche Regierung heftig attackiert.
09.01.2026
2 min.
Andy Borg ist mit seiner Show zu Gast in Freiberg
Schlagerstar Andy Borg ist am Sonnabend live im Tivoli Freiberg zu Gast.
Schlagerstar Andy Borg kommt nach Freiberg. Mit ihm auf der Bühne stehen Madlen Rausch und Chris Andrews. Die Show verspricht einen Nachmittag voller Musik und Spaß.
Mathias Herrmann
10:00 Uhr
4 min.
Wintertraum im Erzgebirge: Immer mehr Skigebiete öffnen ihre Pisten
Am Fichtelberg läuft der Skibetrieb mittlerweile auf Hochtouren: Blick auf die Fichtelberg-Schwebebahn, während Wintersportler auf der Piste unterwegs sind.
Schneefall und Frost sorgen im Erzgebirge für ideale Wintersportbedingungen. Am Fichtelberg sind fast alle Anlagen geöffnet. Auch viele kleinere Skigebiete ziehen nach.
unseren Redakteuren
18:11 Uhr
4 min.
„Wir sind schon etwas verrückt“: Wechselburger hegen eiskalte Leidenschaft für Förderverein Muldentalbahn
Nico Rosenkranz (von links), Rico Bernhardt und Steffen Uhle rücken dem Gestrüpp an der Bahnbrücke in Wechselburg zu Leibe.
Mit eisernem Willen trotzen Mitglieder des Fördervereins Muldentalbahn der klirrenden Kälte. Minus acht Grad und Stunden im Schnee können ihren Einsatz nicht bremsen. Was treibt diese Männer an?
Julia Czaja
18:00 Uhr
4 min.
Neuer Sessellift am Fichtelberg? Chef des Skigebiets verrät, wann er in Betrieb gehen soll
Constantin Gläß am 6. Januar 2026 bei Kaiserwetter auf dem Fichtelberg.
Der Bau der Sechserbahn an der Himmelsleiter hat begonnen. Dieses Jahr wird das Fichtelberghaus renoviert und bekommt einen Spa-Bereich. Ab Freitag ist Liftbetrieb am Haupthang.
Oliver Hach
Mehr Artikel