Winterwetter lockt Tausende Skifahrer auf den Fichtelberg und Keilberg

In den beiden größten Skigebieten im Erzgebirge herrschen ideale Wintersportbedingungen. Zwischen Schlange stehen und purem Skivergnügen: die Eindrücke vom Samstag.

Schon vor dem Wochenende hat Constantin Gläß die frohe Botschaft verkündet: Am Freitag sind beide Schlepplifte am Haupthang in Oberwiesenthal in Betrieb gegangen. Die Pisten konnten nur mit Naturschnee präpariert werden. „Das hat es schon lange nicht gegeben“, sagte der Chef der Liftgesellschaft. Erstmals in dieser Wintersaison kann damit...