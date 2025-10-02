Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Wir lassen uns nicht einschüchtern“ – Unbekannte zerstören Parkautomaten am Fichtelberg

Der Parkautomat auf dem Platz an der Skiarena wurde komplett zerstört.
Der Parkautomat auf dem Platz an der Skiarena wurde komplett zerstört.
Annaberg
„Wir lassen uns nicht einschüchtern“ – Unbekannte zerstören Parkautomaten am Fichtelberg
Von Kjell Riedel
Der Angriff erfolgte in der Nacht zum Donnerstag auf dem Parkplatz an der Skiarena. Der Bürgermeister von Oberwiesenthal sieht einen Zusammenhang mit einem Bericht über die geplante private Bewirtschaftung des P12.

In der Nacht zum Donnerstag ist der Parkautomat auf dem Parkplatz an der Skiarena Oberwiesenthal zerstört worden. Laut Polizei verschwanden die Täter mit einigen hundert Euro Bargeld, der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Es wird wegen besonders schweren Diebstahls ermittelt. Bürgermeister Jens Benedict wandte sich an die...
