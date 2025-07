Wo in Annaberg sogar nachts gebaut wird

In der Kreisstadt im Erzgebirge kommt es in den nächsten Tagen zu Verkehrseinschränkungen und Sperrungen, darunter auf der B 101. Zudem ist an einer Straße mit speziellem Lärm zu rechnen.

Auf weitere baubedingte Einschränkungen müssen sich Einwohner und Fahrzeugführer im Stadtgebiet von Annaberg-Buchholz einstellen. Darüber war jetzt von Mandy Daxecker aus der Stadtverwaltung informiert.