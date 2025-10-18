Wo junge Erzgebirger zocken: Erster E-Sports-Cup findet riesige Resonanz

Die überwältigende Resonanz auf das Spektakel hat selbst die Veranstalter überrascht. Schließlich musste das Los entscheiden, wer mitzocken durfte. Am Ende war selbst der Profi beeindruckt.

Diese Resonanz hat die Veranstalter überwältigt. „Wir hätten die Veranstaltung doppelt so groß machen können", sagt Benjamin Uhlig. Er gehört bei der Erzgebirgssparkasse zum Bereich Unternehmenskommunikation. Das Kreditinstitut hat am Freitagabend seinen ersten E-Sports-Cup im Erzgebirgskreis ausgerichtet. 66 Teilnehmer in 33 Teams...