Regionale Nachrichten und News
Die Resonanz war groß auf den ersten E-Sport-Cup in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz. Veranstaltet hat ihn die Erzgebirgssparkasse.
Die Resonanz war groß auf den ersten E-Sport-Cup in der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz. Veranstaltet hat ihn die Erzgebirgssparkasse.
Annaberg
Wo junge Erzgebirger zocken: Erster E-Sports-Cup findet riesige Resonanz
Redakteur
Von Antje Flath
Die überwältigende Resonanz auf das Spektakel hat selbst die Veranstalter überrascht. Schließlich musste das Los entscheiden, wer mitzocken durfte. Am Ende war selbst der Profi beeindruckt.

Diese Resonanz hat die Veranstalter überwältigt. „Wir hätten die Veranstaltung doppelt so groß machen können“, sagt Benjamin Uhlig. Er gehört bei der Erzgebirgssparkasse zum Bereich Unternehmenskommunikation. Das Kreditinstitut hat am Freitagabend seinen ersten E-Sports-Cup im Erzgebirgskreis ausgerichtet. 66 Teilnehmer in 33 Teams...
