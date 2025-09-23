130 Jahre Friedrich Emil Krauss: Erzgebirgsensemble feiert Erzgebirgslieder und Volkskunst

Aue
Zum 130. Geburtstag von Friedrich Emil Krauss lädt das Erzgebirgsensemble Aue zu einem musikalischen Streifzug durch Erzgebirgslieder und Volkskunst. Ein Nachmittag voller Heimatklänge und Geschichte.
Das Erzgebirgsensemble Aue stellt berühmte Erzgebirger vor. Am Samstag, 14.30 Uhr, wird im Kulturhaus Aue anlässlich seines 130. Geburtstages an den Schwarzenberger Waschmaschinenfabrikanten, aber vor allem an den Förderer der erzgebirgischen Volkskultur, Friedrich Emil Krauss, erinnert.
