2,1 Promille: Autofahrerin rammt im Erzgebirge zwei Autos

In Bad Schlema fuhr eine 62-Jährige gleich gegen zwei Autos. Sie war stark alkoholisiert.

Von der Auer Talstraße nach rechts in die Parkplatzzufahrt eines Einkaufsmarktes in Bad Schlema ist am Donnerstag gegen 13.15 Uhr die 62-jährige Fahrerin eines Pkw Kia abgebogen. Dabei touchierte der Kia einen in der Zufahrt verkehrsbedingt haltenden VW-Kleintransporter (Fahrer: 76). Im Anschluss parkte die Kia-Fahrerin auf dem Parkplatz ein und...