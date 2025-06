4000 Party-Fans feiern Sommer am See

Am Filzteich in Schneeberg ist in der Nacht von Samstag zu Sonntag auf drei Floors bis in die Morgenstunden gefeiert worden – erstmalig nach fast zehn Jahren bei schönem Wetter.

Sommer am See in Schneeberg: Das Kult-Party-Event hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Nachdem es in der Vergangenheit oftmals Regen gegeben hatte, erlebten die Besucher dieses Mal eine laue Sommernacht bei bestem Wetter. Organisator Mike Parsche von der Nachtwerk-Crew weiß genau: „So schönes Wetter hatten wir zuletzt 2016."