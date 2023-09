70 Jahre Sternwarte Schneeberg: Tag der offenen Tür für Hobby-Astronomen

Am 17. September 1953 wurde auf dem Schneeberger Wolfsberg eine Sternwarte eröffnet. Bis heute ermöglicht sie Besuchern den Blick in den Sternenhimmel.

Am 17. September 1953 wurde auf dem Wolfsberg in Schneeberg eine Sternwarte eröffnet. Kurt Heidel, der als Lehrer in Neustädtel arbeitete, und fleißigen Helfern ist es zu verdanken, dass sie entstand. Dem Jubiläum sind in der kommenden Woche drei Veranstaltungen gewidmet. Die erste findet am Donnerstag, 19 Uhr statt. Es ist ein Vortrag von...