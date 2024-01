72-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Eibenstock: Haus nicht mehr bewohnbar

Zu einem Wohnhaus an der Weststraße rückte in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehr an. Bei einem Wohnungsbrand ist eine Frau verstorben, eine weitere Bewohnerin wurde schwer verletzt.

In Eibenstock ist es in der Nacht zu Mittwoch zu einem tödlichen Wohnungsbrand gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden Rettungsdienst und Feuerwehr gegen 0.45 Uhr zur Weststraße gerufen. Die Einsatzkräfte fanden zwei Personen bewusstlos im Treppenhaus, zwei weitere Personen waren noch bei Bewusstsein, so Einsatzleiter Andreas...