730 Besucher gehen im erzgebirgischen Carlsfeld mit „Freie Presse“ auf Entdeckertour

Carlsfeld.

Zur Entdeckertour der „Freien Presse“ am Samstag sind nach Carlsfeld 730 Besucher gekommen und damit mehr Menschen als in dem Ort leben, nämlich 650. „Wir sind überwältigt. Das Interesse am Herrenhaus war beeindruckend“, sagte Mirko Sauerbaum, der Vorsitzende des Geschichtsvereins. Der hatte zur Entdeckertour das 1680 von Veit Hans Schnorr von Carolsfeld erbaute Haus für Besucher geöffnet. Und die kamen so zahlreich, dass sich den ganzen Tag über lange Schlangen vorm Eingang bildeten. „So viele Leute waren noch nie in diesem Haus“, sagte Sauerbaum. Der Verein hat es 2010 gekauft und so vorm Abriss bewahrt. Seitdem wird es Schritt für Schritt saniert.