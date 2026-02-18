MENÜ
  • 80 Jahre Erzgebirge Aue: Ein Fan und sein Herzensverein – große Liebe geht bis unter die Haut

Frank Steinbach (61) aus Grünhain gehört zu den treuesten Aue-Fans. Er hat 1996 auch das Fanprojekt mit aus der Taufe gehoben.
Frank Steinbach (61) aus Grünhain gehört zu den treuesten Aue-Fans. Er hat 1996 auch das Fanprojekt mit aus der Taufe gehoben. Bild: Anna Neef
Ein Bild aus dem Jahr 2010: Und nach wie vor betreut dieses Trio das Auer Fanprojekt – Karolin Hambeck, Frank Steinbach und Michael Scheffler (v. l.).
Ein Bild aus dem Jahr 2010: Und nach wie vor betreut dieses Trio das Auer Fanprojekt – Karolin Hambeck, Frank Steinbach und Michael Scheffler (v. l.). Bild: Nils Bergauer/Archiv
Hoher Besuch im Auer Fanprojekt: 2022 waren Wismutlegende Harald Mothes (2. v. l.) und der ehemalige Trainer Hans-Ulrich Thomale (2. v. r.) für eine Buchvorstellung vor Ort.
Hoher Besuch im Auer Fanprojekt: 2022 waren Wismutlegende Harald Mothes (2. v. l.) und der ehemalige Trainer Hans-Ulrich Thomale (2. v. r.) für eine Buchvorstellung vor Ort. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Aue
80 Jahre Erzgebirge Aue: Ein Fan und sein Herzensverein – große Liebe geht bis unter die Haut
Redakteur
Von Anna Neef
Seit 55 Jahren ist Frank Steinbach Fußballfan. Mit Aue hat er wilde Zeiten erlebt. Und ruhigere. Missen will er nichts. Die Wurzeln seines Werdegangs liegen bei seinem Vater, der Bergmann war.

Zuhause hat Frank Steinbach einen Hefter, der Jahr für Jahr dicker wird. Jedes Fußballspiel des FC Erzgebirge Aue, das er besucht, bekommt einen Eintrag. Vor Kurzem fügte er die Auswärtsfahrt Nummer 650 dazu: Es war der Rückrundenauftakt Mitte Januar in Rostock. Irgendwo viel weiter vorn auf den Seiten finden sich seine Erinnerungen an eine...
