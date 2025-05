88-Jährige singt und singt: Dieser Chor im Erzgebirge feiert am Muttertag eine große Stimme

Seit 75 Jahren singt Helga Fiedler im Auer Blema-Chor „Gerhard Hirsch“ mit. Bei Konzerten steht die 88-Jährige neben der Jüngsten in der Sängerschar, die gerade mal 23 Jahre alt ist. Warum diese Treue zum Chor?

Manchmal, gesteht Samira Kessel, werden sie vom Chorleiter ermahnt. „Das fühlt sich wie früher in der Schule an, wenn man mit dem Banknachbarn gekichert oder getuschelt hat. Aber wir verstehen uns einfach so gut und haben viel zu lachen“, sagt die 23-Jährige mit Blick auf ihre Chor-Nachbarin, die ihre Uroma sein könnte. Mit ihren 88 Jahren...