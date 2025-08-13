Achtung Schockanruf: Ehepaar aus dem Erzgebirge durchschaut Betrugsversuch

Während ein Ehepaar aus Aue nicht auf den Betrugsversuch hereinfiel, ist ein Senior aus Freiberg mit einem „Gewinnspielverbrechen“ um mehrere Hundert Euro gebracht worden.

In Aue ist ein Ehepaar mit einem Schockanruf kontaktiert worden. Dabei erzählte die Anruferin, dass die Tochter des Paars einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und jetzt eine Kaution von 60.000 Euro gezahlt werden müsse. Der Rentner durchschaute den Betrugsversuch und kontaktierte die Polizei. In Freiberg ist dagegen ein Senior um... In Aue ist ein Ehepaar mit einem Schockanruf kontaktiert worden. Dabei erzählte die Anruferin, dass die Tochter des Paars einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und jetzt eine Kaution von 60.000 Euro gezahlt werden müsse. Der Rentner durchschaute den Betrugsversuch und kontaktierte die Polizei. In Freiberg ist dagegen ein Senior um...