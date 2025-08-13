Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Achtung Schockanruf: Ehepaar aus dem Erzgebirge durchschaut Betrugsversuch

In Aue ist ein Ehepaar mit einem sogenannten Schockanruf kontaktiert worden.
In Aue ist ein Ehepaar mit einem sogenannten Schockanruf kontaktiert worden.
Aue
Achtung Schockanruf: Ehepaar aus dem Erzgebirge durchschaut Betrugsversuch
Von Holk Dohle
Während ein Ehepaar aus Aue nicht auf den Betrugsversuch hereinfiel, ist ein Senior aus Freiberg mit einem „Gewinnspielverbrechen“ um mehrere Hundert Euro gebracht worden.

In Aue ist ein Ehepaar mit einem Schockanruf kontaktiert worden. Dabei erzählte die Anruferin, dass die Tochter des Paars einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und jetzt eine Kaution von 60.000 Euro gezahlt werden müsse. Der Rentner durchschaute den Betrugsversuch und kontaktierte die Polizei. In Freiberg ist dagegen ein Senior um...
