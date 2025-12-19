MENÜ
  • Adventsmarkt-Premiere im Erzgebirge: Das kosten Glühwein und Roster bei den Händlern

Wer zum Adventsmarkt auf dem Auer Altmarkt sein Dippel selbst mitbringt, zahlt weniger für den Glühwein.
Wer zum Adventsmarkt auf dem Auer Altmarkt sein Dippel selbst mitbringt, zahlt weniger für den Glühwein. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Wer zum Adventsmarkt auf dem Auer Altmarkt sein Dippel selbst mitbringt, zahlt weniger für den Glühwein.
Wer zum Adventsmarkt auf dem Auer Altmarkt sein Dippel selbst mitbringt, zahlt weniger für den Glühwein. Bild: Monika Skolimowska/dpa
Aue
Adventsmarkt-Premiere im Erzgebirge: Das kosten Glühwein und Roster bei den Händlern
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aues Innenstadthändler laden ab Freitag erstmals zu einem eigenen Markt ein. Dabei gibt es an ihrem Stand gleich doppelt Rabatt.

Diesen Freitag ist es soweit: Die Auer Innenstadthändler starten in ihren ersten Adventsmarkt. Der findet auf dem Altmarkt der Stadt statt, wo an elf Ständen – Buden und Verkaufswagen – Speisen und Getränke angeboten werden.
