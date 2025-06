Am alten Neustädtler Bahnhof in Schneeberg sollte ein neuer Aldi-Markt entstehen. Was ist aus diesen Plänen geworden? Bild: montage: Ralf Wendland/Rolf Vennenbernd/dpa/FP

Aue 14.06.2025

Aldi plant neuen Markt in Aue-Bad Schlema: Was wird nun aus den Expansionsplänen in Schneeberg?

Am alten Neustädler Bahnhof in Schneeberg sollte ein neuer Aldi-Markt entstehen, hieß es vor einigen Jahren. Nun wurde überraschend bekannt, dass der Discounter eine Filiale in Aue-Bad Schlema plant. Ist das Vorhaben in der Bergstadt damit vom Tisch? Für Aue-Bad Schlema sind es gute Einzelhandels-Neuigkeiten: Die Discounter-Kette Aldi will in der Stadt eine zweite Filiale errichten. Schon Ende nächsten Jahres könnte diese nach aktuellem Stand eröffnen.