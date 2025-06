Aldi plant neuen Markt in Aue-Bad Schlema: Wo der Discounter entstehen soll

Überraschende Einzelhandels-Neuigkeiten gibt es aus Aue-Bad Schlema: Die Discounter-Kette Aldi plant, einen weiteren Markt in der Stadt zu errichten - und zwar in einem Stadtteil, in dem Lebensmittelgeschäfte rar sind.

Es ist in der jüngsten Sitzung des Stadtrates von Aue-Bad Schlema nur ein Satz gewesen, aber der ließ aufhorchen. Beatrice Meichßner (Freie Wähler) wollte beim Tagesordnungspunkt Sonstiges wissen, wie weit denn die Vertragsunterzeichnung mit Aldi sei. Eine Vertragsunterzeichnung mit der Discounter-Kette? Oberbürgermeister Heinrich Kohl (CDU)...