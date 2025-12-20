MENÜ
  Alkoholfahrt im Erzgebirge: Polizei zieht sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr

Aue
Alkoholfahrt im Erzgebirge: Polizei zieht sturzbetrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr
Von Katrin Kablau
Beim Alkoholtest eskaliert in der Nacht im Krankenhaus die Situation. Die Polizisten müssen weitere Hilfe anfordern.

Einen sturzbetrunkenen Autofahrer hat die Polizei im Erzgebirge aus dem Verkehr gezogen. Der 38-Jährige war am frühen Samstagmorgen auf der B 101 Höhe Auer Altmarkt gegen eine Hausmauer gefahren und hatte sich leicht verletzt. Der Alkohol-Vortest ergab einen Wert von 2,28 Promille Atemalkohol.
