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Die Polizei brachte den Opel-Fahrer nach einem Atemalkoholtest ins Krankenhaus.
Die Polizei brachte den Opel-Fahrer nach einem Atemalkoholtest ins Krankenhaus. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei brachte den Opel-Fahrer nach einem Atemalkoholtest ins Krankenhaus.
Die Polizei brachte den Opel-Fahrer nach einem Atemalkoholtest ins Krankenhaus. Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Aue
Alkoholisierter Autofahrer gerät im Erzgebirge auf Gegenspur – Tausende Euro Schaden
Redakteur
Von Holk Dohle
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In Schneeberg hat ein Opel einen entgegenkommenden Kleintransporter gestreift. Der Grund für den Unfall könnte weitreichende Folgen haben.

Der Verursacher eines Unfalls am Montagmittag in Schneeberg blieb zwar unverletzt, musste sich aber dennoch einem Arzt vorstellen – zur Blutentnahme. Wie die Polizei berichtete, war ein Opel-Fahrer (60) gegen 13 Uhr auf der Gottlieb-Heinrich-Dietz-Straße in Richtung Philipp-Müller-Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Friedensring...
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