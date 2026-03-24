Alkoholisierter Autofahrer gerät im Erzgebirge auf Gegenspur – Tausende Euro Schaden

Aue
In Schneeberg hat ein Opel einen entgegenkommenden Kleintransporter gestreift. Der Grund für den Unfall könnte weitreichende Folgen haben.
Der Verursacher eines Unfalls am Montagmittag in Schneeberg blieb zwar unverletzt, musste sich aber dennoch einem Arzt vorstellen – zur Blutentnahme. Wie die Polizei berichtete, war ein Opel-Fahrer (60) gegen 13 Uhr auf der Gottlieb-Heinrich-Dietz-Straße in Richtung Philipp-Müller-Straße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Friedensring...
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