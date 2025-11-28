Amtsgericht Aue-Bad Schlema bekommt neuen Direktor

Ab 1. Dezember hat das Amtsgericht Aue-Bad Schlema einen neuen Direktor. Er wurde jetzt von der Staatsministerin ernannt.

Das Amtsgericht Aue-Bad Schlema bekommt einen neuen Direktor. Markus Colli wurde dazu von Sachsens Justizministerin Prof. Constanze Geiert ernannt. Am 1. Dezember tritt er die Nachfolge von Bernd Sämann an, der das Amtsgericht seit Jahresbeginn 2022 leitete und jetzt ins Landgericht Chemnitz wechselt, dessen Vizepräsident er wird. Das Amtsgericht Aue-Bad Schlema bekommt einen neuen Direktor. Markus Colli wurde dazu von Sachsens Justizministerin Prof. Constanze Geiert ernannt. Am 1. Dezember tritt er die Nachfolge von Bernd Sämann an, der das Amtsgericht seit Jahresbeginn 2022 leitete und jetzt ins Landgericht Chemnitz wechselt, dessen Vizepräsident er wird.