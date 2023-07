Auch für Wochenendhäuschen wird in Eibenstock die Gästetaxe fällig

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus wurden zwei Bewohner verletzt. Ein Mann kam mit Brandverletzungen ins Krankenhaus, eine Frau erlitt einen Schock. Die weiteren Bewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten. In ihre Wohnungen konnten sie bislang nicht zurück, sie fanden Unterkunft in einer Sosaer Pension.