Aue feiert auf Rummel ohne Stadtfest: So teuer sind Riesenrad, Autoscooter & Co.

Von Freitag bis Sonntag findet der große Rummel in Aue statt. Was kostet eine Fahrt mit Riesenrad, Breakdancer und Co.? Und was gibt es zu essen? Ein erster Rundgang über den Festplatz schafft Klarheit.

Nach Aue kommen, das ist für Ilona und Jürgen Lorenz ein bisschen wie nach Hause kommen. Deshalb machen sie sogar preislich eine Ausnahme.