Regionale Nachrichten und News
  • Aue: Unfall auf McDonald’s-Kreuzung sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ein Unfall auf der McDonald’s-Kreuzung sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen in Aue.
Ein Unfall auf der McDonald's-Kreuzung sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen in Aue.
Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda sind mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.
Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda sind mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Bild: Niko Mutschmann
Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda sind mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.
Ein Unfall auf der McDonald’s-Kreuzung sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen in Aue. Bild: Niko Mutschmann
Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda sind mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.
Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda sind mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Aue: Unfall auf McDonald’s-Kreuzung sorgt für Verkehrsbehinderungen
Von Niko Mutschmann
Die Feuerwehren sind mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Was bisher bekannt ist.

Ein Unfall auf der McDonald’s-Kreuzung sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen in Aue. Die Staatsstraße 255 – der Zubringer zur Autobahn – ist gegenwärtig voll gesperrt. Nach ersten vorliegenden Informationen sind dabei drei Personen verletzt worden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Aue und Alberoda sind mit 25 Einsatzkräften und sechs...
