Aue: Unfall auf McDonald’s-Kreuzung sorgt für Verkehrsbehinderungen

Aue
Die Feuerwehren sind mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Was bisher bekannt ist.
Ein Unfall auf der McDonald’s-Kreuzung sorgt aktuell für Verkehrsbehinderungen in Aue. Die Staatsstraße 255 – der Zubringer zur Autobahn – ist gegenwärtig voll gesperrt. Nach ersten vorliegenden Informationen sind dabei drei Personen verletzt worden. Die freiwilligen Feuerwehren aus Aue und Alberoda sind mit 25 Einsatzkräften und sechs...
