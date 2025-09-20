Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Postplatz in Aue hat der Imbiss „Mister Döner“ derzeit geschlossen.
Am Postplatz in Aue hat der Imbiss „Mister Döner“ derzeit geschlossen. Bild: Georg Dostmann
Am Postplatz in Aue hat der Imbiss „Mister Döner“ derzeit geschlossen.
Am Postplatz in Aue hat der Imbiss „Mister Döner“ derzeit geschlossen. Bild: Georg Dostmann
Aue
Auer Postplatz: Darum hat der Döner-Imbiss aktuell geschlossen
Von Georg Ulrich Dostmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Mister Döner“ soll nach dem Abschluss der Bauarbeiten am Postplatz wieder öffnen. Dann soll das Angebot erweitert werden.

Der Imbiss auf dem Auer Postplatz ist ein beliebter Treffpunkt. Doch seit einiger Zeit fragen sich Passanten, warum „Mister Döner“ geschlossen hat. Laut Betreiber Ahmad Almohamad lohnt es sich wegen der Bauarbeiten und des fehlenden Busverkehrs aktuell nicht, das Geschäft zu öffnen. Er sagt: „Wir nutzen die Schließzeit, um unser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Thomas Wüpper
2 min.
21:01 Uhr
2 min.
Ein langer Weg für die Bahn
Meinung
Die Deutsche Bahn soll pünktlicher werden – sich aber dafür realistischere Ziele setzen.
Eine neue Strategie und eine neue Chefin sollen bei der Deutschen Bahn AG vieles besser machen. Aber das braucht seine Zeit.
Thomas Wüpper
08.07.2025
3 min.
Neues Bistro eröffnet in Schneeberg: Döner-Unternehmer bringt jetzt italienische Küche ins Erzgebirge
Aus dem „Black & White“-Bistro wird „Misses Pizza“: Mitarbeiter Abdullah Al Buhrere (li.) und Inhaber Ahmed Almohamad.
Ahmad Almohamad, bekannt durch „Mister Döner“, eröffnet am Mittwoch sein neues Bistro „Misses Pizza“ in Schneeberg. Der Syrer setzt dabei auf authentische italienische Küche.
Thomas Mehlhorn
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
01.09.2025
3 min.
Baustelle Postplatz in Aue: Endlich Lösung für Taxen gefunden
Für die Taxen auf dem Postplatz wurde eine Lösung gefunden.
Wegen der Bauarbeiten verloren die Taxifahrer am Postplatz ihren Standort und viele Kunden. Nun dürfen sie ersatzweise die freien Bushaltebuchten nutzen.
Thomas Mehlhorn
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel