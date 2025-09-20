Auer Postplatz: Darum hat der Döner-Imbiss aktuell geschlossen

„Mister Döner“ soll nach dem Abschluss der Bauarbeiten am Postplatz wieder öffnen. Dann soll das Angebot erweitert werden.

Der Imbiss auf dem Auer Postplatz ist ein beliebter Treffpunkt. Doch seit einiger Zeit fragen sich Passanten, warum „Mister Döner“ geschlossen hat. Laut Betreiber Ahmad Almohamad lohnt es sich wegen der Bauarbeiten und des fehlenden Busverkehrs aktuell nicht, das Geschäft zu öffnen. Er sagt: „Wir nutzen die Schließzeit, um unser...