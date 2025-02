Auf welche Hindernisse stoßen Asylbewerber im Erzgebirge, die arbeiten wollen?

Es ist ein Vorurteil, das sich hält: Asylbewerber wollten nicht arbeiten. Eine Flüchtlingshelferin aus Schwarzenberg hat eine andere Erfahrung gemacht. Auf welche Hürden Asylbewerber im Erzgebirge stoßen, die eine Arbeit suchen.

Ein Passant raunzte den Asylbewerber an: „Geh‘ arbeiten!“ Was der Passant nicht wusste: Der Mann kam gerade von der Arbeit. So erzählt es Lenore Lobeck, Flüchtlingshelferin aus Schwarzenberg. Es ist ein Vorurteil, das immer wieder aufkommt: Asylbewerber seien faul und wollten nicht arbeiten. Lenore Lobeck hat eine andere Erfahrung gemacht:...