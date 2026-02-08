MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Aufbruchsstimmung beim FC Erzgebirge Aue? Das sagen Fans nach dem torlosen Unentschieden

Kim Tippmer (r.) mag den neuen Aue-Trainer. Er sei aktiver, sagt sie. Die Cranzahlerin mit ihrer Familie am Samstag im Stadion und drückte dem Team die Daumen.
Kim Tippmer (r.) mag den neuen Aue-Trainer. Er sei aktiver, sagt sie. Die Cranzahlerin mit ihrer Familie am Samstag im Stadion und drückte dem Team die Daumen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Mannschaft nach dem Abpfiff auf dem Weg zur Fantribüne.
Die Mannschaft nach dem Abpfiff auf dem Weg zur Fantribüne. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Westtribüne mit den Aue-Fans im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken.
Die Westtribüne mit den Aue-Fans im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Kim Tippmer (r.) mag den neuen Aue-Trainer. Er sei aktiver, sagt sie. Die Cranzahlerin mit ihrer Familie am Samstag im Stadion und drückte dem Team die Daumen.
Kim Tippmer (r.) mag den neuen Aue-Trainer. Er sei aktiver, sagt sie. Die Cranzahlerin mit ihrer Familie am Samstag im Stadion und drückte dem Team die Daumen. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Mannschaft nach dem Abpfiff auf dem Weg zur Fantribüne.
Die Mannschaft nach dem Abpfiff auf dem Weg zur Fantribüne. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Westtribüne mit den Aue-Fans im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken.
Die Westtribüne mit den Aue-Fans im Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Aue
Aufbruchsstimmung beim FC Erzgebirge Aue? Das sagen Fans nach dem torlosen Unentschieden
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Christoph Dabrowski hat das erste Spiel als Trainer von Erzgebirge Aue absolviert. Der große Kampf seines Teams blieb aber ohne Tor. Weshalb die Fans trotzdem voller Zuversicht sind.

Die Premiere von Christoph Dabrowski als Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue ist nicht schief gegangen. Allerdings war am Samstagnachmittag gegen den 1. FC Saarbrücken auch nicht mehr als ein torloses Unentschieden drin. So brach nach dem Abpfiff auch unter den Fans keine Euphorie aus.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
06.02.2026
4 min.
Erzgebirge Aue im Abstiegskampf – Präsident Schlesinger appelliert: „Es geht nur gemeinsam!“
Präsident Thomas Schlesinger appellierte bei der Trainervorstellung an das gesamte Vereinsumfeld.
Am Samstag trifft der FC Erzgebirge im ersten Spiel unter dem neuen Cheftrainer Christoph Dabrowski auf den 1. FC Saarbrücken. Gegen den Mitabstiegskandidaten braucht es Geschlossenheit.
Paul Steinbach
07.02.2026
2 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
03.02.2026
4 min.
Dabrowski ist neuer Trainer des FC Erzgebirge Aue: „Es gibt nur einen Weg“
Christoph Dabrowski ist neuer Cheftrainer des FC Erzgebirge Aue.
Drei Tage nach der Entlassung von Cheftrainer Jens Härtel hat der Fußball-Drittligist einen Nachfolger präsentiert. Christoph Dabrowski soll den FC Erzgebirge vor dem Abstieg bewahren.
Paul Steinbach
11:30 Uhr
3 min.
HipHop-Tanzgruppen beim Wettkampf in Dresden
Die Dresdner Messe war am Samstag Bühne für HipHop- und Showdance-Gruppen aus ganz Deutschland.
Wenn Breakdancer die Bühne betreten, geht es rasant zu. In Dresden versammeln sich zum Saisonauftakt dutzende Gruppen aus ganz Deutschland.
11:34 Uhr
2 min.
Paul Thomas Anderson gewinnt US-Regiepreis
Der Preis gilt als Vorbote der Oscars.
Der Filmemacher ist mit "One Battle After Another" weiter auf Oscar-Kurs. In Beverly Hills heimste er einen renommierten Preis ein.
Mehr Artikel