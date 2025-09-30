Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Auffahrunfall im Berufsverkehr im Erzgebirge: Drei Fahrzeuge beteiligt

Ein Auffahrunfall hat sich am frühen Dienstagmorgen in Aue ereignet.
Bild: Niko Mutschmann
Ein Auffahrunfall hat sich am frühen Dienstagmorgen in Aue ereignet.
Bild: Niko Mutschmann
Aue
Auffahrunfall im Berufsverkehr im Erzgebirge: Drei Fahrzeuge beteiligt
Von Niko Mutschmann und Annett Honscha
In Aue hat es am frühen Dienstagmorgen auf dem Becherweg gekracht. Was bisher bekannt ist.

Drei Autos sind am frühen Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr bei einem Auffahrunfall auf dem Becherweg in Aue zusammengeprallt. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich dieser an einer Ampel im Bereich zwischen Damaschkestraße und Badstraße. Während die ersten beiden Fahrzeuge aus Richtung Lauter noch rechtzeitig bremsen konnte, prallte das...
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
08:37 Uhr
2 min.
Mietwagen: Nur bei zwei Dritteln lief es problemlos
Mit dem Mietwagen das Reiseland nach Lust und Laune entdecken – praktisch, aber nicht immer reibungslos.
Zusatzpolicen, die einem am Schalter aufgedrängt werden. Ein kleineres Auto, als man gebucht hat. Viele haben schon Mietwagenärger erlebt, wie eine Umfrage zeigt.
26.09.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: BMW-Fahrer verliert in Kurve die Kontrolle – drei Verletzte
Ein Unfall hat sich am Donnerstag in Bad Schlema ereignet.
Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der Hauptstraße in Bad Schlema ereignet. Was bisher bekannt ist.
Niko Mutschmann und Annett Honscha
12.09.2025
1 min.
Unfall auf Staatsstraße im Erzgebirge: Mercedes-Fahrer leicht verletzt
Auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain hat sich ein Unfall ereignet.
Ein Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der S 270 zwischen Zwönitz und Grünhain ereignet. Was dazu bekannt ist.
André März und Annett Honscha
Mehr Artikel