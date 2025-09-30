Auffahrunfall im Berufsverkehr im Erzgebirge: Drei Fahrzeuge beteiligt

In Aue hat es am frühen Dienstagmorgen auf dem Becherweg gekracht. Was bisher bekannt ist.

Drei Autos sind am frühen Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr bei einem Auffahrunfall auf dem Becherweg in Aue zusammengeprallt. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich dieser an einer Ampel im Bereich zwischen Damaschkestraße und Badstraße. Während die ersten beiden Fahrzeuge aus Richtung Lauter noch rechtzeitig bremsen konnte, prallte das...