Auffahrunfall in Beierfeld

Der 22-jährige Fahrer eines Pkw Ford und der 37-jährige Fahrer eines Fiat-Kleinbusses sind am Mittwochabend auf der August-Bebel-Straße (S 270) in Richtung Schwarzenberg in Beierfeld gefahren. Auf Höhe der Waschleither Straße hielt der Fiat-Fahrer verkehrsbedingt an, um nach links in diese abzubiegen. Der nachfolgende Ford-Fahrer fuhr auf den...