Aus aktuellem Anlass: Verbraucherzentrale warnt vor teuren Anrufen im Erzgebirge

Eine Schneebergerin nimmt an einer telefonischen Umfrage zur Gesundheit teil. Doch der Anruf mit einem vermeintlichen Geschenk hat für die Erzgebirgerin ungeahnte Folgen.

Die Verbraucherzentrale Sachsen in Aue warnt vor ungebetenen Telefonanrufen. Eine Schneebergerin ist in so eine Falle getappt, aus der sie nur mithilfe der Verbraucherschützer wieder herauskam. Dabei begann das Telefonat ganz harmlos, doch es hätte ungewollte Folgen haben können.