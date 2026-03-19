Ausbildungsmarkt Schneeberg: Riesenandrang und so viele Chancen wie nie

Aue
Rekordbeteiligung in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg. Jugendliche informieren sich direkt bei 66 Ausstellern über ihre beruflichen Perspektiven.
Großer Andrang in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg: Der 13. Ausbildungsmarkt am Mittwoch war gut besucht und stellte mit 66 Ausstellern zugleich einen neuen Rekord auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.