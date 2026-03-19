MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Ausbildungsmarkt Schneeberg: Riesenandrang und so viele Chancen wie nie

Lenny Reinhold und Emma Schubert von der Firma Schubert und Johannes Fritzsche (re.).
Lenny Reinhold und Emma Schubert von der Firma Schubert und Johannes Fritzsche (re.). Foto: Ralf Wendland
Lenny Reinhold und Emma Schubert von der Firma Schubert und Johannes Fritzsche (re.).
Lenny Reinhold und Emma Schubert von der Firma Schubert und Johannes Fritzsche (re.). Foto: Ralf Wendland
Aue
Ausbildungsmarkt Schneeberg: Riesenandrang und so viele Chancen wie nie
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rekordbeteiligung in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg. Jugendliche informieren sich direkt bei 66 Ausstellern über ihre beruflichen Perspektiven.

Großer Andrang in der Turnhalle der Oberschule Bergstadt Schneeberg: Der 13. Ausbildungsmarkt am Mittwoch war gut besucht und stellte mit 66 Ausstellern zugleich einen neuen Rekord auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
3 min.
Eishockey-Wölfen aus dem Erzgebirge hilft nur noch ein kleines Wunder
Können sich die Wölfe wie hier in Berlin noch einmal erfolgreich zusammenraufen?
Der Regionalligist aus Schönheide hat noch eine letzte Chance, die Saison entscheidend zu verlängern. Gegen FASS Berlin schlägt diesen Sonnabend im Wolfsbau die Stunde der Wahrheit.
Anna Neef
17.03.2026
1 min.
Ausstellerrekord: In Schneeberg wird zum Ausbildungsmarkt eingeladen
Vergangenes Jahr beim Ausbildungsmarkt dabei war auch die Firma Multibau.
Bei der Veranstaltung in der Oberschule erfahren Schüler alles über die beruflichen Perspektiven in der Region.
Thomas Mehlhorn
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
04.02.2026
2 min.
„Es ist wirklich spannend“: Schüler im Erzgebirge nutzen VR-Brillen für Berufsorientierung
Haben die VR-Brillen ausprobiert: die Schülerinnen Isabella Groß (l.) und Laura Tabel (r.), mit Firmeninhaber Andreas Weigel und Praxisberaterin Sophie Zimmer (Mitte).
Mittels VR-Brillen und 360-Grad-Filmen tauchen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg jetzt in die Welt der Berufe ein – und das, ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen.
Ramona Schwabe
15:00 Uhr
1 min.
Club-Feeling im Erzgebirge: Elterlein tanzt
Club-Feeling wie auf diesem Foto soll am Sonnabend in Elterlein aufkommen.
Der Freizeitclub lädt in die „Goldene Sonne“ ein. Die Djs kommen aus Annaberg-Buchholz.
Kjell Riedel
Mehr Artikel