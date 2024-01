Auseinandersetzung in Schneeberger Flüchtlingsheim: Mitarbeiter leicht verletzt

Zwei Bewohner und ein Mitarbeiter der Einrichtung sind am späten Montagabend in Streit geraten. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort.

Ein Mitarbeiter der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in Schneeberg ist bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei waren dort am Montag gegen 23 Uhr zwei Bewohner der Einrichtung und ein Mitarbeiter in einen Konflikt geraten. Die Hintergründe seien noch unklar, teilte eine Polizeisprecherin am...