Ausgelesen: Warum eine Stadt im Erzgebirge ihre Bibliotheken schließt

Aue
Ein Buch auszuleihen, kommt aus der Mode? Es scheint so, zumindest ist dieser Eindruck in Lauter-Bernsbach entstanden. Deshalb traf die Kommune eine historische Entscheidung.
Mit den Abschiedsblümchen in der Hand sind Birgit Mikolajetz dann doch kurz ein paar Tränen in die Augen gestiegen. Mit dem Eintritt in den Ruhestand schlug sie dieser Tage ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. Zugleich aber endete damit die Ära der Bibliotheken von Lauter-Bernsbach. Der Stadtrat hatte im November vorigen Jahres mehrheitlich...
