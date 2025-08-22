Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ausgelesen: Warum eine Stadt im Erzgebirge ihre Bibliotheken schließt

Mit dem Berufsleben von Birgit Mikolajetz endet in Lauter-Bernsbach die Ära der Bibliothek.
Mit dem Berufsleben von Birgit Mikolajetz endet in Lauter-Bernsbach die Ära der Bibliothek. Bild: Anna Neef
Mit dem Berufsleben von Birgit Mikolajetz endet in Lauter-Bernsbach die Ära der Bibliothek.
Aue
Ausgelesen: Warum eine Stadt im Erzgebirge ihre Bibliotheken schließt
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Buch auszuleihen, kommt aus der Mode? Es scheint so, zumindest ist dieser Eindruck in Lauter-Bernsbach entstanden. Deshalb traf die Kommune eine historische Entscheidung.

Mit den Abschiedsblümchen in der Hand sind Birgit Mikolajetz dann doch kurz ein paar Tränen in die Augen gestiegen. Mit dem Eintritt in den Ruhestand schlug sie dieser Tage ein neues Kapitel in ihrem Leben auf. Zugleich aber endete damit die Ära der Bibliotheken von Lauter-Bernsbach. Der Stadtrat hatte im November vorigen Jahres mehrheitlich...
