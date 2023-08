Bad Schlema: SUV-Fahrer fährt bei Unwetter am Dienstag an Absperrung der Feuerwehr vorbei - Auseinandersetzung danach endet mit mehreren Anzeigen.

Bad Schlema.

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls beim Feuerwehreinsatz am Dienstag in Bad Schlema. Im Bereich Hauptstraße/Toelleberg war eine Gefahrenstelle wegen Überflutung gesperrt. Ein SUV fuhr gegen 17 Uhr über den Fußweg an der Absperrung vorbei zur Auer Talstraße. Ein Feuerwehrmann musste zur Seite springen, um nicht vom Pkw erfasst zu werden. Eine Kameradin konfrontierte den Autofahrer mit seinem Verstoß, woraufhin es zu beleidigenden Äußerungen gekommen sei. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Beleidigung. Der Autofahrer erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung am Auto, der von der Feuerwehrfrau durch einen Schlag gegen den Pkw verursacht worden sein soll. (mb)