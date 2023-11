Baum blockiert Gleis: Triebwagenführer der Erzgebirgsbahn verhindert Schlimmeres

Am Haltepunkt Aue-Erzgebirgsstadion musste der Triebwagen abrupt stoppen. Die Fahrgästen mussten ihre Reise zu Fuß fortsetzen.

Er hat geistesgegenwärtig reagiert und Schlimmeres verhindert: Am Sonntag kurz nach 12 Uhr hat ein Triebwagenführer der Erzgebirgsbahn abrupt halten müssen. Grund: Die Strecke von Chemnitz in Richtung Aue war am Haltepunkt Aue-Erzgebirgsstadion durch einen Baum blockiert. Der Triebwagenführer informierte daraufhin den Fahrdienstleiter, und...