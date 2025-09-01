Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für die Taxen auf dem Postplatz wurde eine Lösung gefunden.
Für die Taxen auf dem Postplatz wurde eine Lösung gefunden. Bild: Niko Mutschmann
Für die Taxen auf dem Postplatz wurde eine Lösung gefunden.
Für die Taxen auf dem Postplatz wurde eine Lösung gefunden. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Baustelle Postplatz in Aue: Endlich Lösung für Taxen gefunden
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen der Bauarbeiten verloren die Taxifahrer am Postplatz ihren Standort und viele Kunden. Nun dürfen sie ersatzweise die freien Bushaltebuchten nutzen.

Während der umfangreichen Bauarbeiten am Auer Postplatz sind in den vergangenen Wochen die Taxifahrer auf der Strecke geblieben. Sie verloren nicht nur ihren angestammten Platz, sondern auch jede Menge Kundschaft. Nach ihrem Protest gegenüber der Großen Kreisstadt wurde jetzt eine Lösung gefunden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
22.07.2025
2 min.
Nach Kritik von Taxifahrern an Verkehrsführung am Postplatz im Erzgebirge: So reagiert die Stadt
Wo sollen die Taxis hin? Am Postplatz in Aue dürfen sie aktuell nicht stehen, sagt die Stadt.
Die Stadtsprecherin von Aue-Bad Schlema betont, dass der Postplatz befahrbar ist. Stellplätze für die Taxifahrer gibt es trotzdem nicht.
Heike Mann
22.07.2025
4 min.
Taxis vom Postplatz in Aue verbannt – Fahrer streiten mit Stadt um Lösung
Die Taxifahrer Heiko Unger, Lutz Müller, Lutz und David Georgi (von links) am Postplatz in Aue.
Seitdem die Poststraße in Aue wegen Bauarbeiten gesperrt ist, müssen auch Taxiunternehmen ausweichen. Was ihnen als Alternative angeboten wurde, sorgt für Frust. Und jetzt?
Heike Mann
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
07:33 Uhr
3 min.
Kimmichs Slowakei-Erinnerungen - Füllkrug vor Jubiläum
Julian Nagelsmann startet mit dem DFB-Team in die WM-Qualifikation.
Die DFB-Auswahl startet in Bratislava in die WM-Qualifikation. Die letzte Partie gegen die Slowakei weckt gute Erinnerungen. Drei Akteure hoffen auf ihr Länderspieldebüt.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel