Baustelle Postplatz in Aue: Endlich Lösung für Taxen gefunden

Aue
Wegen der Bauarbeiten verloren die Taxifahrer am Postplatz ihren Standort und viele Kunden. Nun dürfen sie ersatzweise die freien Bushaltebuchten nutzen.
Während der umfangreichen Bauarbeiten am Auer Postplatz sind in den vergangenen Wochen die Taxifahrer auf der Strecke geblieben. Sie verloren nicht nur ihren angestammten Platz, sondern auch jede Menge Kundschaft. Nach ihrem Protest gegenüber der Großen Kreisstadt wurde jetzt eine Lösung gefunden.
