Baustelle ruht auch zum Jahreswechsel: Actinon in Bad Schlema öffnet Warmaußenbecken für drei Wochen

Die Bauarbeiten an der Badehalle ruhen auch über den Jahreswechsel. Die Geschäftsleitung des Kurbades nutzt die Gelegenheit und öffnet eine beliebte Attraktion in diesen Tagen.

Weil die Bauarbeiten am Actinon in Bad Schlema auch über den Jahreswechsel noch ruhen, ist es möglich, das Warmaußenbecken vorübergehend wieder in Betrieb zu nehmen. „Sonst ist jetzt unsere Hauptgeschäftszeit, und wir wollten die Gelegenheit wahrnehmen, das Außenbecken mit Sprudelliegen, Strömungskanal, Whirlpool und Massagedüsen unseren...