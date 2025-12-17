„Bedauern diese Entwicklung sehr“: In Stadt im Erzgebirge verschwinden viele Altkleidercontainer

Aue
Mehrere Altkleider-Sammler ziehen sich aus Aue-Bad Schlema zurück. Nun warnt die Stadtverwaltung vor illegaler Ablagerung von Kleidungsmüll – und kündigt Maßnahmen an.
Ausrangierte Kleidung loswerden – das dürfte in Aue-Bad Schlema ab nächstem Jahr schwieriger werden. Wie Annabell Ebner, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, informiert, werden viele Sammelcontainer aus der Kommune abgezogen.
