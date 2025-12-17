MENÜ
  • „Bedauern diese Entwicklung sehr“: In Stadt im Erzgebirge verschwinden viele Altkleidercontainer

Viele Sammelcontainer für Altkleider sollen in Aue-Bad Schlema bald abgezogen werden.
Viele Sammelcontainer für Altkleider sollen in Aue-Bad Schlema bald abgezogen werden. Bild: Symbolfoto: Schmidt/dpa/Archiv
Viele Sammelcontainer für Altkleider sollen in Aue-Bad Schlema bald abgezogen werden.
Viele Sammelcontainer für Altkleider sollen in Aue-Bad Schlema bald abgezogen werden. Bild: Symbolfoto: Schmidt/dpa/Archiv
Aue
„Bedauern diese Entwicklung sehr“: In Stadt im Erzgebirge verschwinden viele Altkleidercontainer
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Altkleider-Sammler ziehen sich aus Aue-Bad Schlema zurück. Nun warnt die Stadtverwaltung vor illegaler Ablagerung von Kleidungsmüll – und kündigt Maßnahmen an.

Ausrangierte Kleidung loswerden – das dürfte in Aue-Bad Schlema ab nächstem Jahr schwieriger werden. Wie Annabell Ebner, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, informiert, werden viele Sammelcontainer aus der Kommune abgezogen.
