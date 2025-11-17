Bedrohungslage: Polizei rückt mit Spürhund in Supermarkt im Erzgebirge an

Einen Blaulicht-Einsatz hat es am Montag im Netto-Markt in Schneeberg gegeben. Die Polizei rückte mit einem Spürhund an.

Eine Bedrohungslage hat es am Montag im Netto-Supermarkt an der Kobaltstraße (B 169) im Schneeberger Ortsteil Neustädtel gegeben. Das berichtet die Polizei. Um welche Art von Bedrohungslage es sich handelt, war zunächst unklar.