Beliebter Wander- und Radweg im Erzgebirge gesperrt: Warum der Forst eine Umleitung ausweist

Das gab es so noch nie: Der Forst sperrt einen Wanderweg und weist dafür eine Umleitung aus. Es geht um eine viel genutzte Verbindung zwischen Aue und Lauter-Bernsbach. Was ist da los?

Es ist gerade einmal zweieinhalb Jahre her, dass die Stadt Lauter-Bernsbach gemeinsam mit dem Sachsenforst den Wanderweg zwischen der Hakenkrümme in Aue und dem Brethaus in Lauter hergerichtet hat. Damals wurden rund 30.000 Euro investiert. Jetzt teilt der Forst mit, dass der Weg bis Ende 2026 gesperrt werden muss. Grund seien...