Beliebter Wanderweg im Erzgebirge gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist auf einem Abschnitt am Floßgraben für Wanderer und Radler kein Durchkommen. Die Stadt Schneeberg lässt einen Teil des Weges instand setzen.

Wer in Schneeberg am Floßgraben wandern oder Rad fahren will, muss sich während der kommenden Wochen auf Einschränkungen gefasst machen. An der beliebten Strecke haben Bauarbeiten durch den Betriebshof der Stadt Schneeberg begonnen. Wie am Freitag aus dem Rathaus zu erfahren war, erfordert das die vollständige Sperrung des Weges im Bereich...