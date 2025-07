Bergbautradition bis in den Tod: Auf diesem Friedhof im Erzgebirge steht jetzt ein Förderturm

Als Ort der Erinnerung will der Parkfriedhof in Aue auch an Menschenleben erinnern, die vom Bergbau geprägt waren. Im Erzgebirge nicht ungewöhnlich – die neu entstandene Grabstelle ist das schon.

Kreuz, Engel, Blumendekore – das findet man üblicherweise als Schmuck auf Friedhofsgräbern. Auf dem Parkfriedhof in Aue steht jetzt aber etwas Ungewohntes – eine Nachbildung des Förderturms vom Türckschacht, dessen Original bei Zschorlau steht. Die Skulptur ist Mittelpunkt einer Grabstelle, die in dieser Woche eingeweiht wurde.