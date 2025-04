Betrunken am Steuer: Rentnerin aus dem Erzgebirge verursacht mehr als 10.000 Euro Schaden

Eine betagte Dame ist am Wochenende betrunken mit ihrem Auto in einen Maschendrahtzaun gerast. Für die Polizei nicht der einzige Fall von Alkohol am Steuer im Erzgebirge.

Eine betrunkene Rentnerin hat einen Schaden von 12.000 Euro an ihrem eigenen Auto verursacht. Laut Polizeiangaben befuhr die 69-Jährige am Samstag mit einem Pkw Suzuki die Hauptstraße in Lößnitz, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Maschendrahtzaun. Eine betrunkene Rentnerin hat einen Schaden von 12.000 Euro an ihrem eigenen Auto verursacht. Laut Polizeiangaben befuhr die 69-Jährige am Samstag mit einem Pkw Suzuki die Hauptstraße in Lößnitz, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr einen Maschendrahtzaun.