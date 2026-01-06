„Bis Gründonnerstag!“: Wie lange darf der Schwibbogen im Erzgebirge leuchten? – So diskutiert das Netz

Wann wird im Erzgebirge der Schwibbogen ausgeschaltet? Zumindest im Netz spricht sich eine Mehrheit für ein Datum aus. Andere bringen wiederum ganz eigene Termine vor – und die gehen teils weit auseinander.

Es gibt Fragen, die können eine über Generationen geführte Debatte auslösen, ohne zu einer eindeutigen Antwort zu finden. Der Klassiker: „Huhn oder Ei, was war zu erst da?" Und dann gibt es Fragen, die nach einer ebenso langen Debatte trotzdem noch neue Aspekte hervorbringen. „Wann wird nach Weihnachten die Beleuchtung wieder...