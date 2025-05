Blaulichteinsatz in Aue: Feuerwehr rückt zu brennendem Lager-Tor aus

Zu einem Blaulichteinsatz ist die Feuerwehr am Dienstagmittag in Aue ausgerückt. Ein Lager-Tor war in Brand geraten. Die Polizei ermittelt.

