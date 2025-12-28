Blitzeis im Erzgebirge: Auto überschlägt sich bei Unfall

Die Witterungsbedingungen am Samstagabend mit Eisglätte bereiteten Autofahrern im Erzgebirge Probleme. In Bernsbach überschlug sich ein Auto.

Blitzeis hat am Samstagabend auch im Erzgebirge Autofahrern Probleme bereitet. So wurden gegen 22 Uhr die Feuerwehr Bernsbach, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Unfall am Teufelsstein in Bernsbach alarmiert. Ein Pkw war aufgrund von Blitzeis von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.