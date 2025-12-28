MENÜ
Am Teufelsstein in Bernsbach kam es wegen Blitzeis zu einem Unfall.
Am Teufelsstein in Bernsbach kam es wegen Blitzeis zu einem Unfall. Bild: Niko Mutschmann
Das Auto kam bei dem Unfall in Bernsbach von der Straße ab und überschlug sich.
Das Auto kam bei dem Unfall in Bernsbach von der Straße ab und überschlug sich. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Blitzeis im Erzgebirge: Auto überschlägt sich bei Unfall
Von Niko Mutschmann
Die Witterungsbedingungen am Samstagabend mit Eisglätte bereiteten Autofahrern im Erzgebirge Probleme. In Bernsbach überschlug sich ein Auto.

Blitzeis hat am Samstagabend auch im Erzgebirge Autofahrern Probleme bereitet. So wurden gegen 22 Uhr die Feuerwehr Bernsbach, der Rettungsdienst sowie die Polizei zu einem Unfall am Teufelsstein in Bernsbach alarmiert. Ein Pkw war aufgrund von Blitzeis von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen.
