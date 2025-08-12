Blutspende bei McDonalds im Erzgebirge: 70 Spender machen mit

Aue
Bei McDonalds in Aue ist am 7. August eine Sonderblutspende gelaufen, und der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost zieht ein positives Resümee – 70 Spender wurden gezählt.
Es ist gut gelaufen, so lautet das positive Resümee von Kevin Krenkel, Referent für Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost mit Blick auf die Sonderblutspende, die am Donnerstag bei McDonalds in Aue stattfand.
