Bombendrohung gegen Gymnasium in Aue: Unterricht am Mittwoch abgesagt

Polizei durchsuchte am Vormittag das Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue.

Wegen einer anonymen Bombendrohung ist am Mittwochmorgen das Clemens-Winkler-Gymnasium in Aue evakuiert worden. Nach ersten Informationen soll am Dienstagabend bei der Schule eine entsprechende E-Mail eingegangen sein. Am heutigen Mittwoch gegen 7.40 Uhr wurde die Polizei durch die Schulleitung verständigt. Die Schule musste evakuiert werden....