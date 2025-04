Brand auf Balkon in Aue: Polizei nennt Details zur Ursache

In der Nacht zu Freitag hat es einen Feuerwehreinsatz am Auer Postplatz gegeben. Was bisher bekannt ist.

Ein Brand ist in der Nacht zum Freitag auf einem Balkon am Auer Postplatz ausgebrochen. Die Rettungskräfte wurden gegen 1.30 Uhr alarmiert. Laut Polizei hatte ein Bewohner eine Zigarette auf dem Balkon geraucht und diese im Blumenkasten ausgedrückt. Doch die Hitze breitete sich aus, es kam zu einer Rauchentwicklung. Nach Informationen vor Ort...