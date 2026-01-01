MENÜ
  • Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Feuerwehr löscht mit Schnee

Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße gerufen.
Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße gerufen. Bild: Niko Mutschmann
Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße gerufen.
Zu einem Brand wurde die Feuerwehr in die Lindenstraße gerufen. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Brand in Mehrfamilienhaus im Erzgebirge: Feuerwehr löscht mit Schnee
Von Niko Mutschmann
Die Feuerwehren aus Aue und Alberoda wurden zu einem Kellerbrand in die Lindenstraße gerufen. Zehn Bewohner mussten das Gebäude verlassen.

Kurz nach 17 Uhr wurden am Neujahrstag die Feuerwehren aus Aue und Alberoda zu einem Brand in die Lindenstraße gerufen. Anwohner hatten das Piepen eines Rauchmelders gehört und zudem Rauch im Treppenhaus bemerkt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Ursache der Rauchentwicklung zunächst unklar. Schließlich konnte der Brandherd im Keller...
