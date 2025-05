Brennpunkt Postplatz in Aue: Polizei stellt bei Kontrollen zwei per Haftbefehl Gesuchte

Die Polizei ist jetzt mit 33 Einsatzkräften in Aue unterwegs gewesen und hat unter anderem am Postplatz gezielt Personen kontrolliert. Dabei gingen ihr zwei junge Männer ins Netz, die bereits wegen vorangegangener Delikte gesucht wurden.

Insgesamt 33 Beamte vom Polizeirevier Aue und Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei haben am Dienstag Kontrollen in Aues Innenstadt durchgeführt. Dabei hatten die Beamten den Postplatz sowie umliegende Straßen und Plätze im Blick. Insbesondere der Postplatz gerät immer wieder in die Schlagzeilen, weil es dort zu Gewaltdelikten...